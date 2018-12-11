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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da şiddetli yağış etkili oldu Video

Afyonkarahisar’da şiddetli yağış etkili oldu Video

Yağmurdan detaylar

Şiddetli Yağış Karahisar 

-Patatesten detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış akşam 21.00 sıralarında etkili olmaya başladı.
Şuhut ilçesinde saat 13.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış ilçe genelinde etkili olurken, vatandaşlar ise yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sağanak yağış dolayısıyla yağmurdan korunmak amacıyla vatandaşlar şemsiyeleriyle beraber gidecekleri mekanlara giderken, kış aylarının gelmesi ile yıllardır sürdürülen geleneklerini devam ettiren Şuhut’lu vatandaşlar, yağmurdan dolayı dışarıya çıkmayarak iş yerlerinde sobanın üzerine patates koyarak geleneklerini sürdürmenin tadını çıkardı.
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