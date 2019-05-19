Afyonkarahisar'da otomobil böyle alev alev yandı Haberi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da çıkan yangında alevler arasında kalan araç kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgilere olay; Selçuklu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Damlanur Şenel idaresindeki 03 YC 073 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi'nde arıza yaptı. Sürücü Şenel, aracını sağa çekerek oto tamirci çağırdı. Adrese gelen tamircinin arızasını gidermeye çalıştığı otomobilin arka kısmı birden alev aldı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Olayı gören bir vatandaş ise otomobilin alevler içinde kalması ve araca itfaiye ekiplerinin müdahalesini cep telefonuyla görüntülendi.

