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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da ihale operasyonu: 26 gözaltı Haberi

Afyonkarahisar'da ihale operasyonu: 26 gözaltı Haberi

Gözaltına alınanların hastaneye girişinden detay

Hastane Akalan Karahisar İhale Operasyonu Trol 

-Genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- İhaleye fesat karıştırdıkları iddiası ile 26 kişi gözaltına alındı- Şüpheliler arasında avukat, resmi kurum görevlileri ve bankacılar da var AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonlarda aralarında avukat, resmi kurum görevlileri ve bankacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17’si Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından salıverildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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