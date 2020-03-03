Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Afyonkarahisar’da hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Töreden detay

General Polis Memuru Kalp Krizi Karahisar Polis Teşkilatı 

-Duaların okunmasından detay
-Cenazenin uğurlanmasından detay
-Genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Süleyman Kılıç'ın (55) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Süleyman Kılıç görevi başındayken aninden fenalaştı. Polis memuru Kılıç, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Kılıç hayatını kaybetti. Bir çocuk babası olan merhum Kılıç için bugün İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.
Törende İl Müftüsü Şükrü Kabukçu dua okudu. Daha sonra Kılıç’ın naaşı memleketi Eskişehir’e uğurlandı.Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, polis teşkilatı ile Kılıç’ın ailesi katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Bahar Kalkanı Harekatından Yeni GörüntülerBahar Kalkanı Harekatından Yeni Görüntüler
Düzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyorDüzensiz göçmenlerin Avrupaya yolculuğu sürüyor
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı