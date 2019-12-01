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01 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da geri dönüşüm defilesi

Afyonkarahisar’da geri dönüşüm defilesi

Geri dönüşüm defilesinden detay

Farkındalık Geri Dönüşüm Karahisar Farkındalık Yaratma Öğrenciler 

-Geri dönüşüm sergisinden detay
-Okul Müdürü Füsun Kalafat'ın konuşması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar Naime Gevher Anaokulu, minik öğrencileri, atık malzemelerden elde ettikleri ürünleri ve kostümleri defilede beğeniye sundu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Afyonkarahisar Naime Gevher Anaokulu, öğrencileri atık malzemelerden ürettikleri kostümleri göstermek için bir defile düzenledi.
Minik öğrencilerin robot, çiçek ve prenses olduğu defilede amaç her atığın geri dönüştürülebileceğine dikkat çekmek oldu. ‘Sıfır atık, sıfır kayıp’ sloganıyla Park Afyon AVM'de düzenlenen defilenin sonunda yine atık malzemelerden elde edilen ürünlerin görücüye çıktığı bir sergi açıldı. Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın katılımıyla açılan sergide geri dönüşümden elde edilen birçok materyal dikkat çekti. Gün boyu açık kalan sergi ve düzenlenen defileyle ilgili bilgiler veren Okul Müdürü Fusun Kalafat, yaptıkları etkinlikle her atığın çöp olmadığını göstermek istediklerini söyledi.

Aileleri ve çocukları alış veriş konusunda bilgilendirip, tüketim çılgınlığının önüne geçmek istediklerini kaydeden Müdür Kalafat; “Projeyle amacımız çocukları ve aileleri geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek ve tüketim çılgınlığının önüne geçmek istedik. Bu bazında yaptığımız çalışmalarla geri dönüşümün hayatımızdaki öneminin hakkında farkındalık yaratmaya çalıştık. ‘Sıfır atık sıfır kayıp’ sloganıyla çıktığımız bu yolda farkındalık çalışmalarımızla toplumu bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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