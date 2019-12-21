Afyonkarahisar’da ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi

-Paketlenmesinden detay

-Toplanan hediyelerin gönderilmesinden detay

-Hediye alan öğrencilerin teşekkür videosu

-Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek röportaj

-Kulüp Başkanı Ali İhsan Tosun röportaj

-Kulüp Üyesi Eda Bakay röportaj

-Kulüp Üyesi Hande Çankaya röportaj



( AFYON KARAHİSAR)- Üniversiteli öğrencilerden orta ve ilkokul öğrencilerine atkı, eldiven ve bere hediyesi AFYON KARAHİSAR



- Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek öncülüğünde fakülte öğrencileri tarafından ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi başlatıldı. 3 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2 bin çocuk sevindirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisleri Kulübü tarafından organize edilen ‘Çocuklar Üşümesin’ projesine binlerce kişi destek verdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine kışlık eldiven, bere ve atkı hediye edilen projede üniversite öğrencileri küçük öğrenci kardeşlerini mutlu etti. 3 yıldır gerçekleştirilen projede kulüp üyeleri en son yaptıkları etkinlikle Ordu Gölköy Emirler Şehit Bilal Çıtak İlkokulu öğrencilerini sevindirdi. Okul öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte üniversite öğrencilerine işaret dili ile video çekerek teşekkür etti. Bugüne kadar bin 600 öğrencinin yüreğini ısıtan proje her yıl başlatılıp, kış ayı boyunca devam ettirilecek. "Amacımız çocukların hem ellerini hem gönüllerini ısıtmak" Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların hem ellerini hem de yüreklerini ısıtmak için yola çıktıklarını söyledi.



Düzenledikleri kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğinin altını çizen Gücek, “Her sene olduğu gibi bu yılda sloganımız değişmedi belki sıkıldılar ama yine biz aynı şeyleri söylüyoruz. Geleceğimizin gençleri üşümesin diye yola çıktık ve kampanyaya bu şekilde başladık. Hocalarımız, öğrenci arkadaşlarımız karınca kararınca bir şeyler verip bizlere destek olmaya çalıştılar ve kampanya boyunca da çok ciddi anlamda beklentimizin üzerinde destek aldık. Sadece Afyon’da değil Türkiye’de bir çok arkadaşımız bize maddi manevi katkıda bulunmak istediler. Biz 300’e yakın atkı, bere, eldiven takımı toplayabildik. Bunları hediye paketi yapıp Ordu’nun Gölköy ilçesine gönderdik. Diğer kalanları ise Afyonkarahisar’ın köylerindeki çocuklara hediye edeceğiz. Amacımız onların hem ellerini hem de gönüllerini ısıtmak” diye konuştu.

"Kampanyaya ilgi bizi oldukça mutlu etti" Kulüp Başkanı Ali İhsan Tosun ise, farkındalık oluşturmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini ifade ederek, “Biz burada farkındalık oluşturmaya çalıştık. Afyon’un soğuğuna karşı çıkabilmek için arkadaşlarımıza hediye yollamak amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Etkinliğe katılım beklediğimizden kat kat fazla oldu. Aslında biz bu kadar da beklemiyorduk. Bu ilgi bizi oldukça mutlu etti" dedi.

. Kulüp Üyesi Hande Çankaya ise, küçük kardeşlerini hediyelerle sevindirdiklerini söyleyerek, olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.



loading...