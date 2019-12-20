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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu

Cesedin olduğu evden detay

Polis Bild Karahisar 

-Cesedin çıkarılmasından detay
-Cenaze arabasına bindirilmesinden detay
-Genel detaylar

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

-. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular tarafından ev sahibine haber verildi.
Ev sahibi Abdullah G. yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında bir erkeğe ait cesedin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Polis cesedin kimliğini belirlemek için ve faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.
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