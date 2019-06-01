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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu

Afyonkarahisar'da bayram yoğunluğu

Yollardan Görüntüler

Trafik Kuralları Bayram Tatili Doluluk Oranı Trafik Yoğunluğu Dinlenme Tesisi 

-Sürücülerden
-Tesis sorumlusu ile röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- En fazla trafik yoğunluğu Antalya karayolunda yaşanıyor- Trafik ekipleri yol üzerinde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor- Yoldaki yoğunluk nedeni ile zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor- Bayram tatiline giden vatandaşların mola verdiği dinlenme tesisler de yüzde 100'lük doluluk kapasitesi ile çalışıyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ı çevre illere başlayan yollarda ve yol üzerindeki dinlenme tesislerinde 9 günlük bayram tatilinin başlaması ile birlikte yoğunluk yaşanıyor. En çok yoğunluk Afyonkarahisar-Antalya güzergahında yaşanıyor. Trafik polisleri yol üzerinde ve kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulunuyor. Yoldaki yoğunluk nedeni ile trafik kontrollü sağlanırken zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar meydana geliyor. Diğer taraftan bayram tatiline giden vatandaşların mola verdiği dinlenme tesisler de yüzde 100'lük doluluk kapasitesi ile çalışıyor. Tesisin bayram yoğunluğuna girdiğini söyleyen Sandıklı’daki bir dinlenme tesisi Müdürü Ali Osman Uğur, “Yol çok kalabalık. Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Şuanda tesisimizin 24 saatlik doluluk oranı yüzde 100. Bütün yola çıkan vatandaşlarımızı ve misafirlerimizin trafik kurallarına uymalarını istiyoruz” dedi.

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