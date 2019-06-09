Afyonkarahisar'da bayram bilançosu açıklandı: 21 kazada 51 kişi yaralandı Haberi

-Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız'ın açıklaması



( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız:- “Yolcu olarak otobüslere binen polisler şoförleri denetledi”- “Ölümlü kazaların olmaması sevindirici” AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, kavşak noktada bulunan Afyonkarahisar karayolunu bayram tatili süresince 450 bin aracın kullandığını, meydana gelen 21 trafik kazasında da 51 kişinin yaralandığını belirtti.

Kavşak noktada bulunan Afyonkarahisar karayolu, özellikle Ramazan Bayramı ve tatil için memleketlerinin yanı sıra tatil beldelerine giden ve geri dönen vatandaşların yoğunlukla kullandığı güzergah üzerinde bulunuyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Ramazan Bayramı tatili süresince alınan trafik tedbirleri ve kentten geçen araç sayısı ile meydana gelen kazalar hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar’da meydana gelen 21 trafik kazasında 51 kişinin yaralandığını belirten Yıldız, hiç ölümlü bir kazanın meydana gelmediğini açıkladı.

Yıldız, “Özellikle tatile giden vatandaşların yoğun olarak dönmeye başladığı trafikle karşı karşıyayız. Arife gününden beri trafikle ilgili vatandaşlarımızın huzur içerisinde bayramlarını yapabilmesi, tatillerini yapabilmesi adına yoğun görevler yaptık. Bu görevleri yaparken takviyeler yapmak zorunda kaldık. Çünkü 13 tane trafik ekibimize 35'e yakın diğer ekiplerden de hazırlıklar yaptırmak suretiyle sayımızı çoğalttık. Jandarmayla birlikte yaklaşık 200 ekip bayram süresince vatandaşlarımızın gidecekleri güzergahlarda görünür olarak trafik kazalarını en aza indirgemek adına fedakarca görev yaptık. Bu görevleri yaparken tabi özellikle içişleri bakanlığımızın yürüttüğü projelerden de esinlendik. ‘Öncelik Yayanın’, ‘Kırmızı Düdük’ gibi vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaları yönünde bu projelerle beraber tekrar bilgilendirdik. Ama yine de bu kadar tedbire rağmen ilimizde 21 kaza ve 51 yaralımız oldu. Bizi sevindiren hayatını kaybeden hiçbir vatandaşımızın olmaması” diye konuştu.

“Ölümlü kazaların olmaması sevindirici” En önemli hususun sürücülerin trafik kurallarına uymaları olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Bu kadar tedbirleri almamızın yanı sıra bunlardan çok çok daha önemli bir husus var ki oda şu; araç sürücülerinin trafik kurallarına mutlak suretle uymaları. Çünkü biz onların can güvenliğiyle ilgili her türlü tedbiri alıyoruz ama yinede bunlara uymayan vatandaşlarımızın olduğunu da üzülerek gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Ama bizi en çok sevindiren yollarımızda hayatını kaybeden hiç kimsenin olmaması. Yoğun bir kaza sebebiyle trafik akışında her hangi bir aksaklık olmaması. Bunlar tabi ki son derece sevindirici hususlar” dedi.

“Afyonkarahisar’dan 450 bin araç geçti” Afyonkarahisar kent sınırları içerisinden 450 bin aracın geçtiğini belirten İl Emniyet Müdürü Yıldız, “Geçen yılki Ramazan Bayramında bu sayı 380 binlerdeydi. Bu demek oluyor ki biraz daha fazla trafik akışı oldu bölgemizde. Afyon malumunuz bir kavşak noktası. Ortalama yılda 11 milyon aracın geçtiği güzergahta görev yapıyoruz. Bu çok ciddi ve kaza olma ihtimalini yükselten sebeplerden bir tanesi. O yüzden biz Afyon İl Emniyet Müdürlüğü olarak önceliğimiz her zaman trafikle ilgili uygulamalar olmuştur. Buzum vatandaşlarımızın çok yoğun olarak buradan geçtiğini bildiğimiz için özellikle otobüs firmalarıyla ciddi anlamda toplantılar yaptık. Otobüs şoförleri bu bayram süresince çok yoğun çalıştılar. Bunlar vatandaşımızın canını taşıyorlar. Bizim önceliğimiz hep bu firma sahipleri ve otobüslerin şoförleri oldu. Otobüslere çok etkili olduğunu düşündüğümüz içişleri bakanlığımızca gönderilen spot filmlerin yayınlanmasıyla ilgili her bir firmaya bu spot filmleri teslim ettik. Bunlardan da çok iyi dönüşler aldık. Malumunuz bölge trafiğin olduğu yerde bir yaşam tünelimiz var. En ufak basit diye değerlendirdiğimiz trafik kuralına uyulmadığı zaman karşılaşacağımız çok ciddi kazaları da sürücülere izletmek suretiyle çok daha dikkatli olmaları yönünde de bilgilendirmeler yaptık” ifadelerini kullandı. “Yolcu olarak otobüslere binen polisler şoförleri denetledi” Yolcu olarak otobüsleri bindirilen polislerin otobüs şoförlerini denetlediğini kaydeden Yıldız şu ifadelere yer verdi: “Birde yine içişleri bakanlığımızın ve Sayın Valimizin önderliğinde trafik personeli olmayan genel hizmet personelimizi bayram süresince değişik firmalara yolcu olarak bindirdik. Hem yolcuların hem de şoförün trafik kurallarıyla ilgili uyup uymadığı konusuna da bu arkadaşlarımız sayesinde müdahale ettik. Bunlarında

