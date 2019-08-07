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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Afyonkarahisar’da 2. Ethem Tem Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı

- Afyonkarahisar’da 2. Ethem Tem Fotoğraf Yarışmasının sonuçları açıklandı

-Basın toplantısından detaylar

Güzergah Düşman İşgali Toplantı Karahisar Basın Mensupları 

--Belediye Başkanı Mehmet Zeybek konuşması
--ADD Başkanı Veli Cengiz açıklaması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın tanıtımı ve Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar uzanan Zafer Yolu üzerinde gizli kalmış tarihsel dokunun gün yüzüne çıkarılması amacıyla ikincisi düzenlenen Ethem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şubesi işbirliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen yarışmada, başvuru süresinin sona ermesinin ardından seçici kurulun yaptığı değerlendirmeye göre, ilk üç dereceye giren fotoğraflar ile Ethem Tem Jüri Özel Ödülü ve sergilemeye layık 20 fotoğraf belirlendi. 9 fotoğraf sanatçısının listeye girdiği sonuçlar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz tarafından Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklandı. Toplantıya ayrıca, Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar ve ADD Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Mara katıldı.
BİN 800'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI Yarışmaya Türkiye genelinden bin 800’ün üzerinde fotoğraf başvurusu yapıldığını açıklayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yarışmaya eserleriyle katkı veren herkese teşekkür etti. Yarışmanın tüm Kurtuluş Savaşı şehitlerine ve bilhassa Ethem Tem'e Afyonkarahisarlıların bir şükran ve minnet ifadesi olmasını dileyen Başkan Zeybek, dereceye giren fotoğrafların, 27 Ağustos Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Taş Medrese’de açılacak sergide beğeniye sunulacağını ve yarışmacılara ödüllerinin bu sergide verileceğini söyledi.

81 İLİN TAMAMINDAN KATILIM OLDU ADD Başkanı Veli Cengiz'e ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yetkilileri ile seçici kurul üyelerine teşekkür eden Başkan Zeybek, şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan projelere her zaman destek vereceklerini sözlerine ekledi. ADD Başkanı Veli Cengiz de, yarışmanın ülke genelinde çok ciddi ses getirdiğini ve 81 ilin tamamından fotoğraf sanatçılarının başvuru yaptığını söyledi.

Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçılarının 47 fotoğrafla yarışmaya katıldığını açıklayan Cengiz, bunlardan Volkan Sepin'in Ethem Tem Jüri Özel Ödülü'nü kazandığını ve sergilemeye değer görülen 20 fotoğraf arasından dördünün Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçılarına ait olduğunu belirtti.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dereceye giren ve sergilemeye layık görülen fotoğrafların Zafer Yolu güzergahındaki illerde sergileneceğini ifade eden Cengiz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'a ve basın mensuplarıyla birlikte tüm Afyonkarahisar halkına teşekkür etti. Volkan Sepin'in Ethem Tem Jüri Özel Ödülü'nü kazandığı yarışmada birinciliği Ender Pekşen, ikinciliği Ahmet Sinan Tıraş üçüncülüğü ise Eser Göçmez elde etti. (MT-Y)
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