Afyonkarahisar Belediyesi'nin mobil fatura aracı vatandaşın ayağına gidiyor Haberi

--Araçta fatura ödeyen vatandaşlardan detaylar

--Araçta çalışanlardan detay

--Halkla İlişkiler Sorumlusu Hasan Azak röportaj

--vatandaş röportajları



( AFYON KARAHİSAR)- Mobil fatura aracı semt pazarlarına gidiyor, gün boyu vatandaşa hizmet veriyor AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar Belediyesi Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan mobil araç, vatandaşların hem istek ve şikâyetlerini toplamak hem de belediyeye bağlı tüm tahsilat işlemlerini belediyeye gelmeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla hizmet veriyor.Tahsilat işlemlerinin yanı sıra, ön ödemeli su sayaç kartı yüklemesinin de gerçekleştirilebileceği araçtan, ödemeler nakit ya da kredi kartı ile yapılabiliyor. Mahallelerin en yoğun olduğu yerlerde ve özellikle semt pazarları noktalarında hizmet veren Beyaz Masa İletişim ve Mobil Vezne Aracı, özellikle belediyeye gelemeyen vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Mobil araçta fatura işlemlerini yapan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti.5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE GERİ DÖNÜŞ SAĞLIYORUZAfyonkarahisar Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Hasan Azak, yaptığı açıklamada, mobil vezne aracının Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatlarıyla hizmete girdiğini söyledi.



Azak şöyle devam etti:“Eylül ayı içerisinde Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’in talimatlarıyla mobil vezne ve iletişim aracı vatandaşlarımızın hizmetine başladı.

Buradaki hedefimiz yaşlılara, engellilere ve diğer bireylerin hizmeti ayağında almalarını sağlamak. Biz burada vatandaşımıza kolaylıklar sağlamak istiyoruz. Haftanın her günü belirli semtlere giderek vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Buraya gelen vatandaşımız hem faturasını ödüyor hem de istek ve şikâyetini dile getirebiliyor. Vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun. İstek ve talepte bulunan vatandaşlarımıza gerekli birimlerle görüşüp en geç 5 iş günü içerisinde dönüş sağlıyoruz.”ÇOK MEMNUNUZPazar esnafından Müzeyyen Topsögüt, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve mobil araç görevlilerine verdiklerin hizmetten dolayı teşekkür etti. Topsöğüt: “Belediyemizin mobil araç uygulamasından çok memnunuz. Pazarcı esnafı olduğumuz için fazla çarşıya gitme imkânımız olmuyor. Bu araç sayesinde ödemelerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Özellikle mobil araç çalışanlarımızdan da memnunuz kardeşçe yaklaşıyorlar. Ben bu hizmetin vatandaşlara verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

FATURA ÖDEME NOKTASI AYAĞIMIZA GELİYORMobil araçta faturasını ödeyen Emre Şirin ise daha öncesinde böyle bir hizmetin olmadığını ifade ederek, uygulamanın devam etmesini istedi. Şirin şöyle devam etti:“Belediye Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Daha öncesinde böyle bir hizmet yoktu. Esnaf ve tek kişi olduğum için zorlanıyordum. Şuan fatura ödeme konusunda sorunumuz kalmadı. Fatura ödeme noktası ayağımıza geliyor. Bu konuda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.”HİZMETLERİN DEVAMINI BEKLİYORUZEmin Çakır da, uygulamadan memnun olduğunu belirterek mobil araç sayesinde hem yaşlı vatandaşların hem de belediyeye gidemeyen vatandaşların rahatladığını kaydetti.

Çakır: “Uygulamadan memnunuz. Sıra beklemiyoruz. Ayağımıza gelen biz hizmet var. Bu ve buna benzer hizmetlerin devamını bekliyoruz” diye konuştu.





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