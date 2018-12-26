Afyonkarahisar-Antalya kara yolu yeniden ulaşıma açıldı İzle
- Afyonkarahisar 'da kar yağışı - Kar temizleme çalışmalarından görüntü - Trafik akışı ve vatandaşlardan detay - Afyon Kalesinden detaylar - Afyonkarahisar Çevre Yolu'ndan araç geçişleri - Afyonkarahisar - Antalya karayolundan trafik akışı - Trafik kontrol noktasından detaylar - Yolda kalan tırların kurtarılma çalışmaları - Trafik akışından görüntüler Afyonkarahisar 'da kar yağışı - Kentte gece boyu devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.Kentte gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.Belediye ekipleri, şehir içinde yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması, ana yollarda trafik akışını rahatlatırken, ara sokaklarda araçlar hareket etmekte zorlandı.Kentin simgesi olan Afyon Kalesi de beyaza büründü. Afyonkarahisar 'ı Ankara, Antalya, İzmir, Kütahya ve Konya'ya bağlayan kara yollarında da ekipler tarafından gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.Az sayıdaki kapalı köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam ulaşıma kapanan Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda yeniden trafik akışı başladı. Karayolları 31. Şube Şefliğine bağlı ekipler, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu başta olmak üzere, Afyonkarahisar - Kütahya, Afyonkarahisar - İzmir, Afyonkarahisar - Ankara ve Afyonkarahisar - Konya yollarında gece boyunca iş makineleriyle kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yaptı.Kar yağışının da etkisini azaltmasının ardından sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda trafik akışının başladığı bildirildi. Trafik ekipleri, oluşturdukları yol kontrol noktalarında kar lastiği ve zincir takmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunuyor. Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar - Antalya kara yolu, dün akşam ulaşıma kapanmıştı.