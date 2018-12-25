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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - AFYONKARAHİSAR

- Kapanan Afyonkarahisar - Antalya karayolunundan görüntü, - Trafik ekiplerinin çalışma görüntüsü, - Aydın'dan, Antalya'ya giden Özkan Mutlu'yla röportaj, - Çanakkale'den Isparta'ya kendi aracıyla giden Cansu Kulaç'la röportaj, - İstanbul'dan Antalya giden tır şoförü Hakan Koç'la röportaj, - Detay görüntüler Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı - Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda Sinanpaşa İlçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği kara yolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.Aydın'dan, Antalya'ya giden Özkan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun kapanacağını hiç tahmin etmediklerini, kar ve tipinin bir anda bastırmasıyla yollarının kapandığını aktardı.Mutlu, "Yol hiç tahmin ettiğimiz gibi değil. Aracı da kaydırdık maalesef. Sürücüler oldukları yerden bence hiç kımıldamasın. Afyonkarahisar 'da oldukları yerde konaklasın, hatta yola hiç çıkmasınlar." dedi.
- "Yollar gerçekten çok kötü"Çanakkale'den Isparta'ya kendi aracıyla giden Cansu Kulaç da kapanan yolun ekipler tarafından açılmasını beklediklerini ifade etti.
Kulaç, "Bekliyoruz bakalım ne olacak. Yollar gerçekten çok kötü. Sürücüler, kar lastiği ve zincir takmadan kesinlikle yola çıkmasınlar. Yolda da bir sürü kaza gördük. O yüzden can güvenliği önemli. Yollar iyi değil." diye konuştu.
İstanbul'dan Antalya giden tır şoförü Hakan Koç da yolda beklediğini belirterek, sürücelere yavaş gitmeleri ve araç mesafelerini korumalarını tavsiyesinde bulundu.Karayolları 31. Şube şefliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Afyonkarahisar - Kütahya, Afyonkarahisar - Konya, Afyonkarahisar - İzmir ve Afyonkarahisar - Ankara kara yollarındaki trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu kaydedildi.Öte yandan, Karayolları ekiplerinin belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gecenin geç saatlerine kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.

Tır Şoförü Can Güvenliği Zincir Takma Kar Yağışı Kar Lastiği 

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