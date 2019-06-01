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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü Haberi

Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü Haberi

şehit evinden detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Irak sınırında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un ailesine acı haber verildi AFYON KARAHİSAR

Çatışma Güvenlik Güçleri Karahisar Kız Kardeş Teröristler 


- Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden birinin Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk olduğu tespit edildi. Şehit Yasin Çubuk’un ailesine acı haber verildi.
Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik görevlilerinin teslim ol çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Şahit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Yasin Çubuk’un Şuhut İlçesi Balçıkhisar Köyü’ndeki annesi Selma ve babası Lokman Çubuk’a acı haber verildi.
Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Aileye acı haberi Şuhut Kaykamı Nurullah Kaya ve askeri erkan verirken 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu. 23 yaşındaki Şehit Piyade Uzman Onbaşı’nın ailenin üç oğlundan bir tanesi olduğu ve bir de kız kardeşinin olduğu öğrenildi.
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