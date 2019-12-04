Afyonkarahisar’a mevsimin ilk karı yağdı

- Afyonkarahisar’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Mevsimin il kar yağışının gerçekleştiği kentte trafikte yoğunluk yaşandı.Afyonkarahisar kent merkezinde yılın ilk karı akşam saatlerinde başladı. Sağanak yağmur sonrası etkisini arttıran kar yağışında sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Kar yağışının mesai bitimine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih edince otobüs ve dolmuşlarda yoğunluk yaşandı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca duraklarda beklemek zorunda kaldılar. Kar yağışının ilerleyen saatlerde de etkisini arttırması bekleniyor.
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