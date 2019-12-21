Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afyon Emniyeti’nden huzurevine duygulandıran operasyon İzle

Afyon Emniyeti’nden huzurevine duygulandıran operasyon İzle

Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Personeli’nin huzurevine geliş görüntüsü

Polis Kano Karahisar Memur Sosyal Sorumluluk 

-Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Personeli’nin Huzurevi kapısında oturan yaşlılarla selamlaşması
-Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Personeli’nin Huzurevi sakinlerinin dinlenme salonuna çıkarak yaşlılarla selamlaşması
-Emniyet personelinin yaşlılara çiçek hediye etmesi
-Polis memurlarının yaşlılarla sohbet etme anlarından çeşitli detaylar
-Huzurevi sakinlerinden açıklama

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Huzurevi sakinleri karşılarında polisi görünce şaşkınlığını gizleyemedi- Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri huzurevini ziyaret etti- Afyonkarahisar Huzurevi'ne duygulandıran ziyaret AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlanmanın yanı sıra halkla olan iletişimin güçlendirilmesi için çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında halkın gönlünde taht kuran Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü personeli sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Afyonkarahisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarete İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gökhan Mercan, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Özel Harekat Şube Müdürü Ertan Yakanoğlu, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
Afyonkarahisar Huzurevi Müdürü Cağrullah Köktürk ve huzurevi personeli tarafından karşılanan Emniyet Müdürlüğü personeli yaşlıların dinlenme salonuna çıktı. Karşılarında Özel Harekat ve Çevik Kuvvet personelini gören ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen huzurevi sakinleri, duygusal anlar yaşadı. Huzurevi sakinlerinin yanlarına oturan polis memurları amca ve teyzelerine tek tek çiçek hediye ederek doyasıya sohbet etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten huzurevi sakinleri; “Çok mutlu olduk. Biz polislerimiz için her gün dua ediyoruz. Bizi ziyaret ederek çok mutlu ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diyerek teşekkür ettiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı