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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Afyon’da orman yangını

Afyon’da orman yangını

Olay yeri

Makilik Alan Orman Yangını Helikopter 

-Yangın
-Müdahale
-Helikopter görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyon’un Bolvadin ilçesinde orman yağını çıktı. İlçenin Yassıören köyü Deliklitaş mevkiindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın, rüzgârın da etkisi ile genişlemeye başladı.
Saat 16.00 sıralarında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterler, Afyon, Dinar'dan itfaiye araçları ve Başmakçı Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.
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