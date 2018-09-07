Afşin'de yapılması planlanan 'C Termik Santrali' - KAHRAMANMARAŞ
Afşin'de yapılması planlanan "C Termik Santrali" - KAHRAMANMARAŞ - "Afşin C Termik Santrali" ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" projesi kapsamında yapılan halkın bilgilendirilmesi toplantısından detaylar - Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan'ın konuşması - Afşinli vatandaşların konuşmalarından detaylarAfşin'de yapılması planlanan "C Termik Santrali" - Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" projesi için vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesinde, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" projesi için vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Afşin Belediyesi düğün salonundaki toplantıda, Altunelma Mahallesi'nde yapılması planlanan "Afşin C Termik Santrali" projesi ve "Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı" için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun sunumu yapıldı.Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, çok sayıda vatandaşın katıldığı toplantıda, dışa bağımlılığın azalması için, milli ve yerli kaynakların kullanılmasının önemine dikkati çekti.İlçede ciddi bir kömür rezervi bulunduğunu anımsatan Budan, "Afşin, 1980'li yıllardan itibaren başta A santralimizin devreye girmesi, daha sonra B santralimizin devreye girmesiyle ekonomimize ciddi katkılar sağladı. Ekonomik katkının yanında 1980'li yılların teknolojisiyle yapılan A santralimizden kaynaklanan çevreye etkilerini de göz ardı edemeyiz. Ama ekonomik ve teknolojik gelişmeler bu anlamda elektrik üretiminin yanında çevre ve insan sağlığını da daha öncelikli ele alınmasını sağladı." dedi. Vatandaşlar, Çınar mühendislik firması tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından söz alarak, santralle ilgili görüşlerini anlattılar.Termik santrale karşı olduğunu belirten vatandaşlardan İbrahim Yılmaz, yeni bir kömür santrali istemediklerini, buna karşı olduklarını söyledi.
Vatandaşlardan Ahmet Şahan da, termik santral yerine güneş enerjisiyle çalışan çevreci bir santral kurulmasının daha faydalı olacağını kaydetti. Toplantı, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.