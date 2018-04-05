Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı

Afşin Belediyesi’nden dev Türk bayrağı

Türk Bayrağının yapımından görüntü

Gesi Sınır Güvenliği 

-Görüntü Kafe'ye geçiliyor

( KAHRAMANMARAŞ )- Afşin Belediyesi tarafından Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı'nın çatısına dev Türk bayrağı boyaması yapıldı. KAHRAMANMARAŞ

- Afşin Belediyesi tarafından Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı'nın çatısına dev Türk bayrağı boyaması yapıldı. Afşin Belediyesi, Cevlanlıoğlu İbrahim Efendi Kapalı Semt Pazarı'nın çatısına dev Türk Bayrağı boyaması yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven şunları söyledi: "Mazlumlara adalet götürmek ve sınır güvenliğimizi korumak için başlattığı seferimiz devam ediyor. Bizi bir araya toplayan, bir arada tutan değerler var. Bu değerlerin en başından bayrağımız geliyor. Bu bayrağın gölgesini Rabbim bizlerden eksik etmesin. Biz de Afşin Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan ve 3 bin 330 metre kare alana kurulu olan pazarımızın çatısına devasa Türk bayrağı motifi işledik. Yaptığımız çalışma yüzlerce metre yükseklikten dahi görülebilmekte. Türk bayrağını gördükçe bizim moralimiz düzeliyor. Bu bayrağı gördükçe bizim birlik ve beraberliğimiz artıyor."
İlgili Foto Galeriler
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı