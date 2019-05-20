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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Afrinlilere iftarlık dağıtıldı - HATAY

Afrinlilere iftarlık dağıtıldı - HATAY

- Hazırlanan iftar kumanyalarından detaylar - Belçika İHH Başkanı Ali Koç'un açıklaması - Kumanyaların araca taşınmasıAfrinlilere iftarlık dağıtıldıHATAY (AA) - Belçika Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu (Belçika İHH) tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki 5 bin aileye iftar kumanyası dağıtıldı.Belçika İHH Genel Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, Suriye’ye özgü kepse pilavı, kızarmış tavuk, ekmek ve ayranın bulunduğu 4 kişilik paketlerin Cinderes’teki mutfakta hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını belirtti.
Bir günde yaklaşık 5 bin kişiye ulaştıklarını kaydeden Koç, "Her yıl çeşitli ülkelerde ramazan faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu ramazan Hatay ve Afrin'de olacağız. Yardımlarımızı bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda sürdüreceğiz." diye konuştu.
Koç, yardımların ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gesi Şili 

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