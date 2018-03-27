Afrinliler Türkiye'ye minnettar İzle

- Afrin sokaklarından detay görüntüler - Yıkılan heykelden detay - Röportajlar - Afrin halkı, topraklarının teröristlerden temizlenmesinin ve YPG/PKK zulmünden kurtulmanın sevincini yaşıyor - Afrin li Hüseyin: - "Türk askerine ve Türk Kızılayına teşekkür ederiz, ne istersek yapıyor. Allah hepsinden razı olsun" - 72 yaşındaki Nahsan: - "Türk askeri hoş geldi sefa geldi. Elimizden ne geliyorsa onlar için yaparız"AFRİN (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin ilçe merkezinde halk, huzurlu ve güvenli bir ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü harekatta teröristlerden temizlenen Afrin ilçe merkezinde halk, yaşadıkları zor günleri atlatarak normal hayatlarına dönmeye çalışıyor.YPG/PKK'nın zulüm ve baskısı nedeniyle zor günler geçiren ve birçoğu aylardır evlerinden bile çıkamayan Afrin liler, Türk askerinin bölgeyi teröristlerden arındırmasının sevincini yaşıyor. Afrin ilçe merkezinde yaşayan 63 yaşındaki Ramazan Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın 4 yıldır kendilerine çok zulüm ettiğini söyledi.
Evlerinden dışarıya başlarını çıkarmaya bile korktuklarını kaydeden Hüseyin, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Arabalarımızı aldılar, evlerimiz yıkıldı. Bize çok zulüm ettiler. Çok yorulduk. Kimseye konuşma, savunma hakkı verilmiyordu. Konuşanı evinden alıp götürürlerdi. Nereye gittiğiniz de belli değildi. Kaybediyorlardı. Benim genç yaştaki oğlum kayıp, onlardan kaçmıştı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Allah Türkiye’den razı olsun. Uçaklar gelip onları temizledi. Türk askerine ve Türk Kızılayına teşekkür ederiz, ne istersek yapıyor. Allah hepsinden razı olsun. Onlara bir şey için bir kere söylememiz yeterli oluyor." - "Türk askeri hoş geldi sefa geldi"Çok zor günler geçirdiklerini aktaran 72 yaşındaki Abdurrahman Nahsan da kendilerini çok iyi hissettiklerini belirtti. Artık daha güvenli bir ortamda olduklarını aktaran Nahsan, yıllardır süren terör nedeniyle ekmek alacak paraları bile kalmadığını söyledi.
Kentte hastane gibi bazı temel ihtiyaçları olduğunun altını çizen Nahsan, "Türk askeri hoş geldi sefa geldi. Elimizden ne geliyorsa onlar için yaparız. Allah Türk askerini muzaffer eylesin. İnşallah beraber huzur dolu yaşar gideriz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz, aynı topraklarda yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız da zaman içinde giderilir diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.