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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrinliler su sevinci yaşıyor - AFRİN

Afrinliler su sevinci yaşıyor - AFRİN

- Suya kavuşan ilçe sakinlerinin halılarını ve diğer eşyalarını yıkaması - Suya kavuşan ilçe sakinlerinden Ebu İbrahim ile röportaj - Suya kavuşan ilçe sakinlerinden Um Muhammed ile röportajAFRİN/ANKARA (AA) - Türkiye, terör örgütü YPG/PKK'nın hasar verdiği su şebekelerini onararak Afrin lileri yeniden suya kavuşturdu.YPG/PKK'nın açtığı hendek ve tüneller nedeniyle Afrin 'de birçok su hattı hasar görmüş, şebekelere giden su kesilmişti.Devlet Su İşleri (DSİ) ile Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (HATSU) ekiplerinin çalışması sonucu, dün Afrin ilçe merkezindeki siviller yaklaşık bir ay sonra suya kavuşmuştu.AA muhabirine konuşan Ebu İbrahim, "Elhamdülillah suyumuz geldi. Bir aydır suyumuz yoktu. Yakınlarımızın, akrabalarımızın evlerine dönmesini istiyoruz." dedi.
Eşyalarını, halılarını yıkamaya başladıklarını anlatan Ebu İbrahim, "Elhamdülillah suyumuz yeterli. Bizden ayda 4 bin Suriye lirası (35 - 40 lira) para alıyorlardı. Verebilen vardı, veremeyen vardı." diye konuştu.
" Afrin 'de fakir çok. (YPG/PKK döneminde) Su, elektrik çok pahalıydı." diyen Ebu İbrahim, su ve elektrik fiyatlarının düşmesi için yardım isteyerek Türkiye'ye çağrıda bulundu.Um Muhammed isimli anne de "Allah Türkiye'den razı olsun. Ekmeğimizi getirdiler. Suyumuzu getirdiler. Eşyalarımızı yıkadık. Suyumuz, ekmeğimiz olsun, başka bir şeye ihtiyacımız yok." diye konuştu.
- "PKK'nın yaptığı tahribatı kimse yapmadı"İlçe sakini Muhammed Bekir de "PKK buradan çıkmadan su kanallarını tahrip etti. Türkler geldikten sonra şebekelerimizi onardı. Halkımız buzdolaplarını ve depolarını suyla doldurdu." dedi.

Muhabir Terör Örgütü 

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