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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Afrinliler seçim sonucunu böyle kutladı İzle

- Afrinliler seçim sonucunu böyle kutladı İzle

Afrinlilerin seçim sonuçlarını kutlaması

Terör Örgütü 

-Halay çekmesi
-Detay

( AFRİN ) - Afrin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutladı AFRİN

- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun başarılı operasyonundan sonra terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin’de halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun gerçekleştirildiği Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinde elde ettiği zaferi kutlamak için sokağa döküldü. Afrin’de araçlarla konvoy oluşturulan halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısını kutladı.
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