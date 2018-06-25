- Afrinliler seçim sonucunu böyle kutladı

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( AFRİN ) - Afrin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutladı AFRİN



- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu’nun başarılı operasyonundan sonra terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin’de halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun gerçekleştirildiği Zeytin Dalı Harekatı’ndan sonra terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenen Afrin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Dönem Milletvekili seçimlerinde elde ettiği zaferi kutlamak için sokağa döküldü. Afrin’de araçlarla konvoy oluşturulan halk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısını kutladı.

