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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrinli Zeynep ninenin yardımına Mehmetçik koştu - AFRİN

Afrinli Zeynep ninenin yardımına Mehmetçik koştu - AFRİN

- Afrin tabelası ve şehirden detaylar - Ekmek kuyruğunda bekleyen Afrin liler - 89 yaşındaki Zeynep Hasalmanu'ın konuşması ve detaylar - Ekmek dağıtımından detaylarAFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde yalnız yaşayan, konuşmakta ve yürümekte güçlük çeken 89 yaşındaki Zeynep Hasalmanu'ya, Mehmetçik sahip çıktı.TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağlamasının ardından derin bir nefes alan Afrin li ailelerin, günlük yaşamı normale dönmeye başladı.
Uzun süredir terör örgütlerinin zulmü altında ezilen halka destek olmak için Türk Kızılayı tarafından ilçe meydanına kurulan mobil mutfakta, günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.Mehmetçik tarafından mobil fırında üretilen günlük 4 bin ekmek de belirli saatlerde muhtaç ailelere ulaştırılıyor.Ailesinden sadece ağabeyi hayatta kalan ve bugüne kadar hiç evlenmeyen 89 yaşındaki Zeynep Hasalmanu da evine sıcak ekmek ve yemek götürmek için komşularının yardımıyla geldiği meydanda elindeki plastik kaplarla kuyruğa giriyor.Mehmetçik tarafından dağıtılan ekmek ve yemek, ilk Zeynep nineye ikram ediliyor. Konuşmakta güçlük çeken, yaşadığı duyguları anlatmaya çalışırken gözyaşlarını tutamayan Zeynep Hasalmanu, hayatta Allah'tan ve kendisinden yaşlı ağabeyi dışında kimsesinin olmadığını söyledi.

Hayata tutunmaya çalıştığını aktaran Hasalmanu, "Her zaman Allah'a güvendim, benim ondan başka kimsem yok. O hep bana yardım ediyor. Abim var ama yaşlı ve çok fakir. Allah buradakilerden razı olsun." dedi.
TSK yetkilileri, Zeynep ninenin bundan sonra meydana gelip sıraya girmesine gerek olmadığını, günlük yemek ve ekmeğinin evine kadar götürüleceğini belirtti.

Efes Terör Örgütü Trol 

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