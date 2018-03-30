Afrinli Kürtlerden kentin gerçek halkına 'geri dönün' çağrısı Haberi
Afrin li Kürtlerden kentin gerçek halkına "geri dönün" çağrısı - Mikbad isimli 60 yaşındaki bir kadının yürümesi ve konuşması - Duvar ustası Mustaf Türko ile röp. - Erkek çocuğu Cıvan Hasım ve kız çocuğu Rohiv Ehmed ile röp. - Bakkaldaki Menan Culusi ile röp. Afrin li Kürtlerden kentin gerçek halkına "geri dönün" çağrısı - TSK ve ÖSO'nun teröristlerden temizlediği Afrin 'e dönen Kürt halkı, bölgedeki durumun iyi olduğunu belirterek, hemşehrilerine evlerine dönme çağrısı yaptı - Afrin li sivillerden 51 yaşındaki Türko: - "Evimize dönmemize izin vermediler. Bize dediler ki 'Sizi kesecekler.' Zar zor ellerinden kaçtık. Sağ salim köyümüze döndük" - Başka bir sivil Culusi: - "' Afrin 'de çete var.' diyorlar. Oysa ki burada bir şey yok. Herkes evinde. Hiçbir sorun yok"ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlediği Afrin 'e geri dönen Kürt aileler, bölgedeki durumun iyi olduğu belirterek, halkı evlerine dönmeye çağırdı.TRT Kurdi'ye konuşan Afrin li Kürtler, Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından hayatın normale döndüğünü belirterek, hemşehrilerinin terör örgütü YPG/PKK'nın kara propagandasına aldanmamaları gerektiğini anlattı. Afrin li Mikbad isimli 60 yaşındaki bir kadın, çocuklarının YPG/PKK zulmünden Türkiye'ye kaçtığını, görme engelli bir çocuğunun ise kaybolduğunu söyleyerek, "Artık huzur içinde, rahat yaşamak istiyoruz." dedi. 51 yaşındaki bir başka Afrin li Mustafa Türko da " Afrin 'e kaçtık. Oradan da Bircikas'a kaçtık. Oradan da Nible'ye geçtik. Evimize dönmemize izin vermediler. Bize dediler ki 'Sizi kesecekler.' Zar zor ellerinden kaçtık. Sağ salim köyümüze döndük. Allah herkese yardım etsin." ifadelerini kullandı.YPG/PKK'nın Afrin 'e geri dönmeleri halinde Türk ordusu ve ÖSO'nun kendilerini öldüreceğini yönünde kara propaganda yaptığını dile getiren Türko, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Tamamen yalan. Tamamen uydurma. Biz sorunsuzca geldik." dedi. Gençlerin Afrin 'e dönmesine izin vermediklerini anlatan market sahibi Menan Culusi de "' Afrin 'de çete var.' diyorlar. Oysa ki burada bir şey yok. Herkes evinde. Hiçbir sorun yok." diye konuştu. İsmini vermek istemeyen bir başka sivil de "Zorla evimizden çıkartıyorlardı. Askere gitmemiz için baskı yapıyorlardı. 'Annem ve babam hasta, gelemeyiz, ölürler.' diyorduk. 'Olmaz, geleceksiniz.' diyorlardı." ifadelerini kullandı.YPG/PKK'nın, kendilerini birkaç kez zorla silah altına aldığını anlatan Afrin li sivil, örgütün elinden kaçmayı başardıklarını söyledi.
YPG/PKK'nın, babasından zeytinyağı fabrikasının anahtarını istediğini belirten Afrin li sivil, "İçine silah, mühimmat yerleştirecekler diye babam anahtarı vermedi. Kilidi kırıp zorla içeri girdiler." dedi. Afrin li sivil, "Halkımızın geri dönmesini istiyoruz. Burada bir şey yok. 'Türkler ve ÖSO halkı kesiyor.' diyorlar. Öyle bir şey yok. Tamamen yalan." diye konuştu.