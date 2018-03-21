Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Afrinli çocuk kurbanların yakınlarından YPG/PKK yalanına isyan - AFRİN Haberi

Afrinli çocuk kurbanların yakınlarından YPG/PKK yalanına isyan - AFRİN Haberi

- Teröristlerin asfalt yol üzerine döşedikleri mayına çarpan araçtan detay görünütler - Çocuklarını kaybeden anne Fatma Hüseyin ile röportaj - Teröristlerin asfalt yol üzerine döşedikleri mayına çarpan aracın sahibi Fuad el Gazi ile röportaj - Mayın patlamasında kardeşlerini kaybeden Cemal el Gazi ile röportajAFRİN/İDLİB (AA) - EŞREF MUSA - Afrin 'de terör örgütü YPG/PKK'nın bu ayın başında Kurayriyah köyü yoluna mayın döşeyip ölümüne neden olduğu çocukların ailesi, örgütün sosyal medyada yürüttüğü kara propagandayı yalanladı.YPG/PKK, bu ayın başında Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için köy yolunu bombalarla tuzaklamıştı. Terör örgütünün baskısından kurtulmak için kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonetin mayın nedeniyle zarar görmesi üzerine araçtaki 36 kişi kaçmış, yolun diğer tarafına geçmek isterken başka bir mayının kurbanı olmuştu. Olayda üç aylık bebek ile 2 çocuk bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Patlamanın ardından terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava araçlarınca (İHA) çekilen görüntülere rağmen, sosyal medyadan kara propagandasına devam ederek masum insanların hedef alındığı olayı TSK'ya yıkmaya çalışmıştı.Kurbanların ailesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün patlayıcıları nedeniyle çocuklarının öldüğünü söyledi.

Çocuklarını kaybeden anne Fatma Hüseyin, "6 yıldır ağzımızı açmadan nefesimizi kestiler. Çocuklarımı örgüte zorla almasınlar diye bir yerden başka bir yere kaçırarak saklıyordum. Sonunda yine onların silahıyla çocuklarımı öldürdüler." dedi.

Sosyal Medya Bebek Muhabir Propaganda Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı