Afrinli çocuk kurbanların yakınlarından YPG/PKK yalanına isyan - AFRİN Haberi
- Teröristlerin asfalt yol üzerine döşedikleri mayına çarpan araçtan detay görünütler - Çocuklarını kaybeden anne Fatma Hüseyin ile röportaj - Teröristlerin asfalt yol üzerine döşedikleri mayına çarpan aracın sahibi Fuad el Gazi ile röportaj - Mayın patlamasında kardeşlerini kaybeden Cemal el Gazi ile röportajAFRİN/İDLİB (AA) - EŞREF MUSA - Afrin 'de terör örgütü YPG/PKK'nın bu ayın başında Kurayriyah köyü yoluna mayın döşeyip ölümüne neden olduğu çocukların ailesi, örgütün sosyal medyada yürüttüğü kara propagandayı yalanladı.YPG/PKK, bu ayın başında Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için köy yolunu bombalarla tuzaklamıştı. Terör örgütünün baskısından kurtulmak için kaçmaya çalışan sivilleri taşıyan kamyonetin mayın nedeniyle zarar görmesi üzerine araçtaki 36 kişi kaçmış, yolun diğer tarafına geçmek isterken başka bir mayının kurbanı olmuştu. Olayda üç aylık bebek ile 2 çocuk bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Patlamanın ardından terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava araçlarınca (İHA) çekilen görüntülere rağmen, sosyal medyadan kara propagandasına devam ederek masum insanların hedef alındığı olayı TSK'ya yıkmaya çalışmıştı.Kurbanların ailesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün patlayıcıları nedeniyle çocuklarının öldüğünü söyledi.
Çocuklarını kaybeden anne Fatma Hüseyin, "6 yıldır ağzımızı açmadan nefesimizi kestiler. Çocuklarımı örgüte zorla almasınlar diye bir yerden başka bir yere kaçırarak saklıyordum. Sonunda yine onların silahıyla çocuklarımı öldürdüler." dedi.