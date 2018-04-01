Afrinli çocuğun imdadına Türk doktorları yetişti - KİLİS
- Hastaneden dış plan - Hastane koridoru - Hasta çocuğu muayene eden doktor - Doktor ve annenin açıklamaları - Terör örgütü YPG/PKK'nın ilçe dışına çıkışlarına izin vermemesi nedeniyle 2.5 yıldır tedavi ettirilemeyen Suriyeli çocuğun imdadına Türk doktorları yetişti - İlçenin terörden arındırılmasının ardından bölgeye götürülen Türk doktorlarının fark ettiği çocuk Kilis 'te tedavi altına alındı - Anne Ayşe Muhammed: - "Artık umudumu kesmiştim ki Türk askerleri ilçeye girdi ve bize doktorlar getirdiler"KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkmasına müsaade etmediği için yaklaşık 2.5 yıldır tedavi olamayan Suriyeli Ali Ahmet'in imdadına Türk askerinin bölgeye götürdüğü doktorlar yetişti.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'nin işgalinden kurtarmak için icra ettiği Zeytin Dalı Harekatı sonrası ilçede hayat normale dönüyor.TSK'nın koordinesinde terör örgütlerinin işgalinden kurtulan ilçede bir yandan başta Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan yardım seferberliği sürürken diğer taraftan bölgeye götürülen sağlık ekipleri insanların yaralarını sarmaya devam ediyor.Bu kapsamda, terör örgütleri tarafından uygulanan baskı ve kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 2.5 yıldır tedavi olamayan 4.5 yaşındaki Suriyeli Ali Ahmet'in imdadına Türk doktorları koştu. - "Türk askerleri için hep dua ettik"Anne Ayşe Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeden çıkışlara izin vermemesi nedeniyle yıllardır sağlık hizmeti alamadıklarını söyledi.
Yaklaşık 2.5 yıl önce çocuğunun hastalandığını ancak tüm çabalarına rağmen tedavi için Halep ve Azez'e gitmesine izin verilmediğini belirten, Muhammed, "Artık tüm umudumu kesmiştim ki Türk askerleri Afrin'e girdi. Bize doktorlar getirdiler. Doktorlar çocuğumun durumu öğrendiler ve direk hastaneye getirdiler." diye konuştu. Çocuğunun tedavisi için herkesin seferber olduğunu anlatan Muhammed, Türkiye'de kendilerine çok iyi bakıldığını ve her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Türklerin Afrin'e gireceklerini duyduğumda çok mutlu olduk ve sürekli dua ettik çünkü onlar bizi yaşadığımız baskıdan kurtaracaklardı."dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Saltuk Buğra Böke de hastanın getirildiğinde durumunun ciddi olduğunu ancak uyguladıkları tedavi sonrası her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti. Hastanın uzun bir süre tedavi edilemediği için ciddi şekilde akciğer fonksiyonlarında bozulmalar olduğunu aktaran Böke, geldiği güne oranla büyük ölçüde rahatladığını ancak tedavinin biraz zaman alacağını söyledi.