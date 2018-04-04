Afrin ve Bitlis'te tespit edilen patlayıcıların imha anı
- Afrin'de TSK tarafından tespit edilen EYP'nin imha anı - Bitlis ',n Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü kırsalında tespit edilen toprağa gömülü EYP'nin imha anıAfrin'de el yapımı patlayıcılar imha edildiANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) tarafından Afrin Tell Dilur köyü ile Cinderes'te tespit edilen el yapımı patlayıcılar imha edildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrin'in Tell Dilur köyünde tuzaklanan biri uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.Ayrıca Cinderes'te, tuzaklı 4 el yapımı patlayıcı METİ tarafından tespit edilerek imha edildi.TSK'nin Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, bir el yapımı patlayıcının imhasına ilişkin görüntülere yer verildi. **** Bitlis 'te bin kilogram amonyum nitrat ele geçirildi - Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan bin kilogram amonyum nitrat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi, teröristlerce kullanılan 5 sığınak kullanılamaz hale getirildiBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan bin kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği bildirildi. Valilik'ten yapılan açıklamada, Tokaçlı köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla 4 Nisan'da 10. Komando Tugay Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Operasyonda yapılan temas araması faaliyetinde 5 sığınak, 2 avcı boy çukuru, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan bin kilogram amonyum nitrat, dört 12 kilogramlık dolu mutfak tüpü, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve avcı boy çukurları kullanılamaz hale getirilerek, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, delil niteliği taşımayan diğer malzemeler yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir."Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla kent genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.