Afrin sınırındaki Mehmetçik'in bayram sevinci - HATAY İzle
- Bayramlaşmadan detay - Askerler ile röportajAfrin sınırındaki Mehmetçik'in bayram sevinci - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırında konuşlu 12'inci Hawk Batarya Komutanlığında görevli askerler komutanlarıyla bayramlaştı - Telefonla ailelerini ve sevdiklerinin bayramını kutlayan askerler, görüşmelerinde özlemlerini paylaştıHATAY (AA) - Hatay 'da bulunan ve Suriye'nin Afrin bölgesine 10 kilometre uzaklıkta konuşlu 12'inci Hawk Batarya Komutanlığında görevli askerler komutanlarıyla bayramlaştı.Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesi Kürtnasır mevkisinde bulunan 12'inci Hawk Batarya Komutanlığında vatan nöbeti tutan askerler, bayram namazını imam Mehmet Bestami Trabzon öncülüğünde kıldı.Ardından Filo Komutanı Binbaşı Hamdi Demirel komutanlık bahçesinde silah arkadaşlarıyla tek tek bayramlaştı.Binbaşı Demirel, askerlere hitaben yaptığı konuşmada, bir bayramı daha vatan savunması için ailelerinden ayrı geçirdiklerini hatırlattı.Tüm askerlerin ve ailelerinin bayramını tebrik eden Demirel, her bir Mehmetçik'in kazasız belasız görevini tamamlamasını temenni etti.Şeker ve kolonya ikram edilen askerler komutanlarıyla kahvaltı yaptı.Bayramlaşma töreninin ardından askerler, ailelerini arayarak bayramlarını kutladı. Duygusal konuşmaların geçtiği görüşmelerde askerler ailelerine özlemlerini de paylaştı.Hava Piyade Uzman Çavuş Hasan Alıcı, kendilerinin Suriye sınırında 7/24 esasına dayalı olarak görev yaptıklarını aktardı.Sınırda görev yapmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Alıcı, "Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak amacıyla buradayız. Ramazan Bayramı dolayısıyla başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin, Türk milletinin ve ailemin bayramını kutlarım." dedi. Sözleşmeli er Vedat Aslantaş da büyüklerinin ellerinden küçüklerinin de gözlerinden öptüğünü ve herkesin bayramını tebrik ettiğini ifade etti. Diğer sözleşmeli er Bayram Yıldırım da ailesinin bayramını kutlayarak onları çok özlediğini söyledi.
Ailesinin gözlerinin arkada kalmamasının isteyen Yıldırım, bayramın herkese mutluluk getirmesini temenni etti.