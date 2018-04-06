Afrin sınırında şükür namazı kılındı

-Belediye Başkanlarının konuşması

-Namazgahın açılışı



( HATAY )- Afrin sınırının sıfır noktasındaki Hatay'ın Hassa ilçesine yaptırılan Süleyman Şah Namazgahı, vatandaşlar, askerler ve protokol üyelerinin kıldığı cuma ve şükür namazıyla açıldı HATAY



- Afrin sınırının sıfır noktasındaki Hatay'ın Hassa ilçesine yaptırılan Süleyman Şah Namazgahı, kılınan cuma ve şükür namazının ardından düzenlenen törenle açıldı. Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun terör örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ederken Kocaeli Darıca Belediyesi ve Hatay Hassa Belediyesi işbirliği ile bir Osmanlı geleneği olan Süleyman Şah Namazgahı hayata geçirildi. Namazgah açılış töreninde konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Karabacak, 120 metrekare üzerine kurulan namazgahın yapımının 5 günde tamamlandığını ifade etti.

Başkan Şükrü Karabacak, medeniyet coğrafyasında, özgün örneklerine rastlanan namazgahlardan birini Suriye sınırında inşa etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel de Darıca Belediyesi tarafından kalıcı bir eser kazandırıldığını ifade ederek, “Namazgah yapılan alan daha önceden vatandaşlarımız tarafından yağmur duası yapılan bir bölgeydi. Bizler de burayı hem vatandaşlarımız tarafından hem de Zeytin Dalı Harekatı'na giden askerlerimiz tarafından kullanması açısından bu bölge farklı bir anlam kazanıyor” diye konuştu.

Afrin sınırına sıfır noktada yer alan Hatay’ın Hassa ilçesinde hizmete giren Süleyman Şah Namazgahı açılışına Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, cuma namazı sonrası Afrin Zaferi için şükür namazı kılınarak son buldu.

