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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Afrin sınırında bulunan yaralı ceylan koruma altında - HATAY

Afrin sınırında bulunan yaralı ceylan koruma altında - HATAY

- Dağ Ceylanları Üretim İstasyonunda izleme detayları - Dağ ceylanı detayları - Yaralı bulunan "gazella gazella" olduğu tespit edilen dağ ceylanının tedavi edilmesi, beslenmesiYaralı Dağ ceylanının barınakta görüntüleri - İstasyon yetkilisi Hüseyin Dinle'nin konuşmasıAfrin sınırında bulunan yaralı ceylan koruma altında - Çobanlar tarafından bulunan "gazella gazella" türü ceylan, Dağ Ceylanları Üretim İstasyonuna getirildiHATAY (AA) - Afrin sınırında çobanlar tarafından yaralı halde bulunan "gazella gazella" türü ceylan, koruma altına alındı.Kırıkhan ilçesi Kale Tepe Mahallesi'nde, sınırın sıfır noktasında çobanların yaralı halde bulduğu ceylan, Dağ Ceylanları Üretim İstasyonuna getirildi.
Türünün "gazella gazella" olduğu tespit edilen dağ ceylanı, yetkililerce tedavi altına alındı.Sağ bacağında iltihap bulunan ve yaklaşık bir aylık olduğu belirlenen ceylanın tedavisine başlandı.İstasyon yetkilisi Hüseyin Dinle, AA muhabirine, Afrin sınırında bulunan yaralı ceylanın koruma altına alındığı söyledi.

Dinle, ''Geldiğinde iyice bitkin haldeydi, yemek yedirip özel bakım alanımıza aldık.'' dedi.
Dinle, yavru ceylanın tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacağını aktardı.150 dönümlük arazide 13 ''gazella gazella'' türü Hatay dağ ceylanının yaşadığını ifade eden Dinle, ''Dağ Ceylanları Üretim İstasyonumuzda ceylanlara titiz bir bakım uygulanıyor. Gün içinde yavrular iki kez biberonlar yardımıyla besleniyor. Onlara bebek gibi bakıyoruz. İstasyonumuzu tamamen gören kameralarımız 24 saat çevreyi tarayarak olası olumsuzların önüne geçilmiş oluyor.'' diye konuştu.
Dinle, istasyon dışındaki alanda da 600 civarında ceylanın varlığı mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Bebek Yavru Ceylan Kamera Muhabir Irak 

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