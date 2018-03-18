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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Afrin şehitleri için sınırda gıyabi cenaze namazı kılındı Haberi

Afrin şehitleri için sınırda gıyabi cenaze namazı kılındı Haberi

Dualar okunması

Gıyabi Cenaze Namazı Hain Saldırı Cenaze Namazı Basın Açıklaması Saldırı 

-Kesilen kurbanlar
-Gıyabi cenaze namazı
-Basın açıklaması
-Genel ve detaylar
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-ULAŞIM: İSTANBUL FTP'DE

( HATAY ) HATAY

- Ensar Vakfı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Hatay’ın sınır hattında Afrin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlarla Afrin’in düştüğü haberini alan vatandaşlar Hatay’ın sınır hattına akın etti. Ensar Vakfı ve İHH öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek Mehmetçiğe olan desteğini gösterdi. Afrin’in düştüğü haberi üzerine kurbanlarını kesen vakıf üyeleri ve vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kıldı. “Çanakkale ruhu bugün burada dimdik ayaktadır” Grup adına basın açıklaması yapan Ramazan Güvenç, “Bu harekat yüz yıl önce bölgelerden istiklalini ve istikbalini savunmaya giden ve Çanakkale’de şehit olan Mehmetçiğin, zulüm altında kalan Afrin’e vefasını göstermektedir. Çanakkale şehitleriyle gurur duyan milletimiz Afrin şehitleriyle de gurur duymaktadır. Çanakkale ruhu bugün burada dimdik ayaktadır. Her türlü hain saldırıya karşı göğsünü siper etmiştir” dedi.

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