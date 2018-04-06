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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu - KIRKLARELİ

Afrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu - KIRKLARELİ

- Hatıra ormanından genel görüntü - Vali Orhan Çiftçi'nin konuşması - Fidan dikiminden genel görüntülerAfrin şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu - Kırklareli Valisi Çiftçi: - "Bizim hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok, ama kimseye bir çakıl taşımızı dahi vermeyiz"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için hatıra ormanı oluşturuldu.Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda oluşturulan hatıra ormanı için fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı Şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Fidan dikmenin dini açıdan da önemli olduğunu belirten Çiftçi, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifa dileğinde bulundu. Kırklareli 'nden Afrin'deki kahramanla selam gönderdiklerini ifade eden Çiftçi, "Hep söylüyoruz. Bizim hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözümüz yok, ama kimseye bir çakıl taşımızı dahi vermeyiz. Bunun da böyle bilinmesini bir kez daha haykırıyoruz." diye konuştu.
Vali Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü kutladı.Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, özel harekat polisleri ile kurum müdürleri bin fidanı toprakla buluşturdu.

Gaziler Şehit Polis Özel Harekat Polisleri 

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