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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin şehitleri için Eyüpsultan'da lokum dağıtıldı - İSTANBUL Haberi

Afrin şehitleri için Eyüpsultan'da lokum dağıtıldı - İSTANBUL Haberi

- Etkinlikten detaylarAfrin şehitleri için Eyüpsultan'da lokum dağıtıldıİSTANBUL (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenler için Eyüpsultan Meydanı'nda lokum dağıtıldı.Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, Eyüp Sultan Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından meydanda vatandaşların da katılımıyla tüm şehitler için dua edildi.Daha sonra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eski Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, kurulan standa geçerek vatandaşlara lokum ikram etti.

Şehit Cuma Namazı 

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