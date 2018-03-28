Afrin şehitleri anısına fidan dikildi - ZONGULDAK

- Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın KYK'ya gelişi - İstiklal Marşı - Konuşmalar - Valinin ok atması - Fidan dikmeAfrin şehitleri anısına fidan dikildi - Kredi Yurtlar Kurumu Alaplı Yurt Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan ormanda TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için fidan dikildiZONGULDAK (AA) - Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan ormanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit askerler için fidan dikildi. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Alaplı Yurt Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ağaçlık alanların birer eser olduğunu söyledi.
"Ağaç ekmek insanlıkla, medeniyetle doğruda alakalı bir iştir. " diyen Çınar, "Görgüyle, ekonomiyle her bakımdan doğrudan alakası olan bir iştir. Ağaç bir anıttır. Ağaçlık alanlar bir eserdir. Sadece bir ekonomik değer meyve yada başka türlü bir ekonomik değer değil kuşların böceklerin barınağıdır. Bir tek ağacın neler fayda verdiğini hepimiz görüyoruz." dedi. KYK Zonguldak Bölge Müdürü Hayri Bulazar da Alaplı Yurt Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan ormana 493 fidan dikimi gerçekleştireceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Çınar, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Kaymakam Saim Eskioğlu, KYK Zonguldak Bölge Müdürü Hayri Bulazar, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Belediye Başkan Vekili Abdullah Ateş, yurt müdürlüğü bahçesinde oluşturulan ormanlık alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.Fidanlara Afrin Zeytin Dalı Harekat'ında şehit olan askerlerin isimlerini yazıldığı plakalar asıldı.