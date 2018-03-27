Afrin şehihi Piyade Uzman Çavuş Temel'in evinde yas var - KÜTAHYA
- Şehidin baba evi - Türk bayrağı asılması - Muhtar Yunus Emre'nin açıklamalarıZeytin Dalı Harekatı - Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temel'in Kütahya 'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldıKÜTAHYA (AA) - Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehadet haberi Kütahya 'daki ailesine verildi. Şehit Temel'in Altıntaş ilçesi Genişler köyündeki ailesine askeri yetkililerce ulaştırılan haberin ardından eve Türk bayrağı asıldı. Olayı duyan Temel'in akraba ve yakınları da aileye taziyede bulundu.Köy muhtarı Yunus Emre, gazetecilere şehidin en son bir hafta önce babasıyla görüştüğünü, Afrin'deki operasyonun iyi gittiğini söylediği öğrenildi.Bu arada, şehit Temel'in naaşının ikindi vakti kılınacak cenaze namazın ardından Genişler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.