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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin şehidinin naaşına 58 gün sonra ulaşıldı

Afrin şehidinin naaşına 58 gün sonra ulaşıldı

-Şehit Mehmet Muradağı'nın evinden görüntüler

Şehit Çatışma Cenaze Namazı Zeytin Dalı Terör Örgütü 

--diğer detaylar
-FOTOĞRAFLAR

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı. TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen zeytin dalı operasyonunun 4’üncü gününde şehit olan ancak naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşına 58 gün sonra ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesinin, sabah saatlerinde ailesinden alınan DNA testi ile uyum sağladığı bildirildi.
“Kayseri’ye şehit ateşi düştü” Öte yandan, Batman’ın Hasankeyf ilçesi Kelecki köyü sınırları içerisinde bölücü terör örgütü mensupları ile girdikleri çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan’ın acı haberi, Melikgazi ilçesi Kılıçarslan mahallesinde bulunan ailesine verildi.
Her 2 şehidin cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanmaları bekleniyor. (AG-
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