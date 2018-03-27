Afrin şehidinin kardeşi Uzman Çavuş Adayı Aykut Imiş, askeri helikopterle memleketine geldi

--Babasına sarılması

--Annesine sarılması



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afrin’de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan İrahim Imiş’in uzman Çavuş Adayı Kardeşi Aykut Imiş, Eğitim gördüğü Sakarya’dan askeri helikopterle kardeşinin şehit töreni için Afyonkarahisar’daki baba evine geldi. Afrin’de şehit olan İrahim Imiş’in uzman Çavuş Adayı Kardeşi Aykut Imiş Sakar’yadan Askeri helikopterle Afyonkarahisar’a getirildi.

Şuhut İlçesindeki baba evine gelen Şehit kardeşi Aykut Imiş’i baba Ali Imiş ve Annesi Şifa Imiş’e göz yaşları içinde sarıldı. Anne Şifa Imiş, şehit verdiği evladı gibi Uzman Çavuş Adayı Aykut Imiş’e sarılarak “Oğlum Allah seni bize bağışladı” diyerek feryat etti. (AS

