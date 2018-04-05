Afrin Şehidi Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için mevlit okutuldu, hatıra ormanı oluşturuldu

-Hatıra oranına dikilen fidanlar



( VAN ) VAN



- Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik için memleketi Van’ın Erciş ilçesinde mevlit okutuldu ardından, hatıra ormanı oluşturuldu. Van İl Jandarma Komutanlığı ile Erciş Belediyesi tarafından Çınarlı Caddesinde bulunan Hazreti Ömer Camisinde şehidin anısına düzenlenen mevlide, Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci, MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kurum amirleri, askeri erkan, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Mevlit programının ardından Şehit Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik anısına Adnan Menderes Mahallesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Protokol üyeleri ile şehidin ailesi Mehmetçikle birlikte hatıra ormanına 600 adet fidan dikti.

