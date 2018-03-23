Afrin şehidi sözleşmeli er Güllü, son yolculuğuna uğurlandı

-Şehidin yakınlarının gözyaşları

-Helallik alınması

-Şehidin naaşının Cumhuriyet Meydanına getirilmesi

-Şehidin annesi, babası ve ağabeyinin tabuta sarılması

-Cenaze namazının kılınması



( TOKAT ) TOKAT



- Suriye'nin Afrin kentinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün (25) cenazesi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'da düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Tokat'ta getirilen Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün cenazesini Turhal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Cuma namazı öncesinde şehidin cenazesi hastane morgundan alınarak helallik alınmak üzere Celal Mahallesindeki baba ocağına getirildi.

Helallik alındıktan sonra şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı Cumhuriyet Meydanına getirildi.

Bekar olan şehidin annesi Naciye Güllü, babası Şahin Güllü ve ağabeyi Hüseyin Güllü tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Anne Naciye Güllü metanetini korumaya çalışırken baba Şahin Güllü oğlunun fotoğrafını öptü. Ağabey Hüseyin Güllü ise kardeşinin ay yıldızlı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz başta olmak üzere il protokolü katıldı.

Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze katılan vatandaşlar Türk Bayrağı açarak "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Şehidin cenazesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Afrin'e 3 gün önce izin dönüşü gitmişti. Yaklaşık 3 gün önce memleketi ziyarete geldiği memlekketi Turhal'dan Afrin'e gittiği öğrencilern Gökhan Güllü sosyal medya hesabında 20 gün önce "Suriye Afrin'den Selamun Aleyküm" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Öte yanda Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, aynı olayda yaralanan Turhal’lı Muhammed Hasan Çeçen ve Niksar'lı Necmettin Yiğit'in tedavisinin devam ettiğini söyledi.





