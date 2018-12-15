Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

-Şehidin tabutu başında dua edenler

-Camiye gelenler detay

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Afrin'de meydana gelen saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo son yolculuğuna uğurlanıyor. Afrin'de meydana gelen saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze töreninin düzenlendiği Ataköy 5. Kısım Camii'ne getirildi.

Cami şehidi son yolculuğuna uğurlamak isteyen yüzlerce vatandaş ile doldu. Şehidin sevenleri Türk bayrağına sarılı naaşın başında dualar ediyor. Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek. (ÖY-

