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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

Afrin şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor Haberi

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Saldırı 

-Şehidin tabutu başında dua edenler
-Camiye gelenler detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Afrin'de meydana gelen saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo son yolculuğuna uğurlanıyor. Afrin'de meydana gelen saldırı sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo için cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze töreninin düzenlendiği Ataköy 5. Kısım Camii'ne getirildi.
Cami şehidi son yolculuğuna uğurlamak isteyen yüzlerce vatandaş ile doldu. Şehidin sevenleri Türk bayrağına sarılı naaşın başında dualar ediyor. Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed Ali Kalo öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek. (ÖY-
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