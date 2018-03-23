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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Afrin şehidi son kez baba ocağına getirildi İzle

Afrin şehidi son kez baba ocağına getirildi İzle

Konvoyun gelişi

Baba Ocağı Lise Öğrencisi Askeri Uçak Cenaze Namazı Lise Öğrenci 

-Kalabalık detay
-Anne ve çocuklarının tabuta dokunması
-Dua edilmesi
-Şehidin fotoğrafı detay
-Konvoyun ayrılması
-şehidin fotoğrafı

( ANTALYA )- Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) cenazesi baba Antalya’ya getirildi ANTALYA

- Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama-tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) cenazesi Antalya’daki baba ocağına getirildi.
Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Burdur’un Bucak ilçesine götürüldü. Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, arama-tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan'ın cenazesi Antalya Havalimanına askeri uçakla getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı daha sonra konvoy eşliğinde Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ndeki baba evine getirildi.
Burada şehit Çalışkan’ın cenazesini yüzlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Anne Melike Çalışkan, kısa süreli oğlunun tabutuna dokundu. Şehidin lise öğrencisi kardeşleri Rümeysa ile Baha Çalışkan güçlükle ayakta durabildi. Baha Çalışkan’ın ağabeyinin askeri kamuflajını giydiği görüldü.
Yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehit Çalışkan’ın cenazesi defnedilmek üzere Burdur’un Bucak ilçesine götürüldü. Aslen Burdur Bucaklı olan ve Antalya'da oturan şehidin babası Arif Çalışkan'ın, 5 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Çalışkan’ın cenazesi Hacı Ömer Ağa Camii’inde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

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