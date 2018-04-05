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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Afrin şehidi için hatıra ormanı oluşturuldu - VAN

Afrin şehidi için hatıra ormanı oluşturuldu - VAN

- Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik adına hatıra ormanı alanından görüntüler - Şehit babası Zeynel Abidin'in Mehmetçik ile fidan dikmesi - Mehmetçiğin fidan dikmesiAfrin şehidi için hatıra ormanı - Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Belediyesi tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik adına hatıra ormanı oluşturulduVAN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik anısına, Van 'ın Erciş ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Van İl Jandarma Komutanlığı ve Erciş Belediyesi tarafından, Adnan Menderes Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanına 600 fidan dikildi.Mehmetçik ile fidan diken şehidin babası Zeynel Abidin Çevik, böyle bir çalışmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.Her zaman terörü lanetlediklerini ifade eden Çevik, "Devletin her zaman bizi desteklemesi gurur verici. Allah devletimize zeval vermesin. Bir oğlum gitti bin oğlum oldu. Vatan sağ olsun." dedi.
Fidan dikimine, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Van İl Jandarma Asayiş Komutan Yardımcısı Albay Hamdi Gülpınar, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve şehidin ailesi katıldı.

Şehit Gesi 

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