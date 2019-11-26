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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

Aracın patlama anı

( AFRİN ) AFRİN

Kamera Güvenlik Kamerası Patlama Anı Saldırı 


- Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor.
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