- Afrin saldırısı güvenlik kamerasında



- Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor.



loading...