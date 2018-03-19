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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Afrin Köylerinde ÖSO'ya Sıcak Karşılama

- Afrin Köylerinde ÖSO'ya Sıcak Karşılama

Köy halkının ÖSO askerlerini sevinçle karşılama görüntüleri

( AFRİN ) - Afrin köylerinde ÖSO'ya sıcak karşılama AFRİN

Ermeni Tezahür Tezahürat Teröristler Trol 


- Suriye'nin Afrin şehrinin teröristlerden temizlenmesiyle şehrin kuzeyindeki köylerde bulunan halk Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerini alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Suriye'nin Afrin şehrinin dün itibariyle teröristlerden temizlenmesini köylerdeki halk sevinçle karşıladı. Afrin'e 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kamrock köyünde toplanan köy halkı ÖSO askerlerini alkış ve tezahüratla karşıladı. ÖSO komutanlarından Abdul Karim Khalil köy halkına hitaben, "Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Biz sizleri özgürleştirmeye geldik. Biz sizi öldürmeyiz. Sizlerin başına gelen bizim başımıza gelmiş demektir. Şimdi sizlerden bize mayınların yerlerini göstermenizi istiyoruz” dedi.
Köy kadınları özgürlüğü tezahüratlarla kutlarken onlara hitaben konuşan Khalil, "Mayınları temizlendikten sonra evlerinize geri dönebileceksiniz, sizin güvenliğinizi temin edeceğiz" dedi.
Türkiye tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile Türk ordusu tarafından desteklenen ÖSO, 58 gün sonra Afrin ve çevresini kontrol etmeyi başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi rehabilite etmek ve altyapı ve üstyapının yeniden inşası yoluyla yeniden canlandırılması için adımlar atacağını ve halkın evlerine dönme fırsatını bulacağını söyledi.


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