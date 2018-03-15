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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Afrin kahramanlarının aileleri Kızıltepe'de bir araya geldi

Afrin kahramanlarının aileleri Kızıltepe'de bir araya geldi

Masada oturan asker ve koruyucu eşleri

Asad Yıldızlı Adala Ay Yıldız 

-Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ahmet Odabaş'ın eşi Ayşe Odabaş'ın konuşması

( MARDİN ) MARDİN

- Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan asker ve güvenlik koruyucuları eşlerine Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen moral yemeğinde bir araya geldi. Kızıltepe Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan asker ve güvenlik koruyucuları eşleri buluştu. Kızıltepe Orduevinde bir araya gelen asker ve güvenlik koruyucuları aileleri tanışma imkanı buldu. Yemekte kısa bir konuşma yapan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş’ın eşi Ayşe Odabaş, “Bizim için önemli olan bir görevi icra edenlerin eşleri burada. Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında görev alan arkadaşlarımızın eşleri de buradalar. Hepsi bizim için çok değerli ve önemli. Ülkemizin geçtiği bu zor süreçte siz de bu sıkıntıları eşlerinizle birlikte yaşayabilirsiniz. Amacımız sizlerle birlikte olmak. Birazcık olsun kendi kendimizle olalım istedik” dedi.
Program sonrası ailelere ay yıldızlı saat hediye edildi.
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