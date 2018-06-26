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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Afrin kahramanları PÖH'ler döndü - ERZİNCAN

Afrin kahramanları PÖH'ler döndü - ERZİNCAN

- Polis Özel Harekat ekiplerinin araç konvoyu eşliğinde şubeye girişi - Özel Harekat şubesinde kurban kesilmesi - Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın konuşması - Polislerin halay çekmesiAfrin kahramanları PÖH'ler Erzincan 'a döndü - Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Erzincan 'dan Afrin'e uğurlanan Polis Özel Harekat ekipleri için karşılama töreni düzenlendiERZİNCAN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Erzincan 'dan Afrin'e uğurlanan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, tekbirlerle karşılandı.İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi.
12 Mart'ta uğurlandıkları Afrin'de görev alan polisleri, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile aileleri ve silah arkadaşları karşıladı.Onlarca araçlık konvoy eşliğinde geldikleri Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilip dua edilerek karşılanan PÖH ekibi, aileleriyle hasret giderdi.100 günlük ayrılığın ardından görev yerlerine gelen dönen polislerin mesai arkadaşları davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi. Erzincan Valisi Arslantaş, 42 Özel Harekat Polisi'nin martta kentten Afrin'e gittiğini, bir süre önce 32 polisin geri geldiğini ifade ederek, "Son 10 yiğidimiz de bugün döndü. Giderken tüm özel harekat polisimiz gitmek istedi. Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek bu şanslıları gönderdik. Vatan görevi sınırların içinde dışında her yerde her şartta devam ediyor. Kendilerine hoş geldiniz diyorum tekrar. Her birini ayrı ayrı tebrik edip gözlerinden öpüyorum." dedi.

Polis Araç Konvoyu Harekat Polisi 

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