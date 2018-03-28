Afrin kahramanının anısı okulda yaşatılıyor İzle

-Okul binası içerisinden detay

-Şehit Fırat Karaca anısına hazırlanan panodan detay

-6. Sınıf öğrencisi Mehmet Yusuf Taşdemir’in şiirini seslendirmesi

-6. Sınıf öğrencileri Hilal Türeli ve Nisanur Bitin’in şiirlerini seslendirmesi

-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Beyaz Çağlayan Röp.

-Öğretmen, öğrenciler ve panodan detay



( MUŞ - HD)- Afrin şehidi Karaca için memleketi Muş’taki bir okulda pano oluşturuldu MUŞ



- Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Fırat Karaca'nın anısı, memleketi Muş’taki bir okulda yaşatılıyor. Muş’taki 100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulunda eğitim öğretim gören öğrenciler, öğretmenleri Beyaz Çağlayan ve Aslıhan Tokuz eşliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Fırat Karaca’nın anısına bir pano hazırlayarak okulun girişine astılar. Okulda eğitim öğretim gören öğrenciler, ilk olarak okul bahçesinde şehidin adına koreografi oluşturarak saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nı okudular. Daha sonra şehidin anısına hazırlanan ve okulun girişine asılan panonun önüne gelen öğrenciler, Muşlu Şehit Fırat Karaca için yazdıkları şiirleri okuyarak, Afrin şehitleri için hep birlikte dualar ettiler. Muşlu Şehit Fırat Karaca’nın fotoğrafları ve öğrenciler tarafından yazılan şiirlerin asıldığı panoyla ilgili açıklamalarda bulunan 100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Beyaz Çağlayan, “100. Yıl Zafer İmam Hatip Ortaokulu olarak Şehit Fırat Karaca’nın anısını her an taze tutmak için öğrencilerimizle böyle bir etkinlik yaptık. Şehidimiz için yapacağımız hiçbir etkinlik, onu tam olarak yad etmek adına hiçbir şey ifade etmese bile, en azından anısını taze tutmak adına böyle bir etkinlik yaptık. Katılan tüm öğrencilerime, okul müdürümüz Ferit Devrim’e ve Aslıhan Hocama çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

(MM-MSA-Y)

