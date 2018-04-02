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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Afrin'in Racu beldesinde arama tarama çalışmaları - AFRİN

Afrin'in Racu beldesinde arama tarama çalışmaları - AFRİN

- ÖSO askerlerinden detaylar - TSK askerlerinin arama tarama çalışmaları yapması - Tünelden detay - Mayın arama köpeklerinden detaylar - ÖSO komutanlarından Halid Ebu Abdullah ile röportaj - TSK ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinden detay Afrin 'in Racu beldesinde arama tarama çalışmaları - ÖSO, Afrin 'in kuzeyindeki Racu beldesinde YPG/PKK'lı teröristlere yönelik arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor - ÖSO komutanı Abdullah: - "Şu an PKK'nın kampındayız. Onları buraya kadar takip ettik. Bu mayınları tuzaklıyorlardı. Uzman ekibimiz bunlar üzerinde çalışıyor"AFRİN/ANKARA (AA) - Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin 'in Racu beldesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.ÖSO komutanlarından Halid Ebu Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin 'in kuzeyindeki Racu beldesinde mayın tuzaklayan bir grup teröristi tespit ve takip ettiklerini söyledi.

Abdullah, "Şu an PKK'nın kampındayız. Onları buraya kadar takip ettik. Bu mayınları tuzaklıyorlardı. Uzman ekibimiz bunlar üzerinde çalışıyor." dedi.
ÖSO komutanı, "Bu patlayıcılar PKK ve DEAŞ'ın aynı paranın iki yüzü olduğunun kanıtı. DEAŞ ile savaşırken de bu yöntemi kullandıklarını görmüştük." diye konuştu.
Gün içinde Türk savaş uçakları da Racu beldesinde dağlık alanda bir grup YPG/PKK'lı tespit etmiş, hava operasyonu düzenlenmişti.TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 18 Mart'ta Afrin 'i terörden arındırmıştı. Operasyonlar sırasında sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK mensuplarına yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Hava Operasyonu Köpek Muhabir Teröristler 

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